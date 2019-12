Guten Morgen,zum Wochenausklang scheint die sprichwörtliche Sonne wieder über den Märkten. Das hat natürlich wieder etwas mit neuen Nachrichten aus den Verhandlungen zwischen den USA und China zu tun. Zuerst hatte der amerikanische Präsident Trump mitgeteilt, dass sich die Handelsgespräche in die richtige Richtung bewegen würden. Nun lieferte auch die chinesische Seite ein Statement, dass man gut vorankäme. Ein zusätzliches Zeichen für eine mögliche Entspannung lieferten die Chinesen auch damit, dass man für einige Agrarimporte die bisherigen Strafzölle wieder abschaffen will.Dennoch: Wir bleiben bei unserer Meinung, dass Sie als Investoren auf dieses hin und her nicht mit überraschenden Aktivitäten reagieren sollten. Hier geht es aus unserer Sicht darum, mit Blick auf das Jahresende ein vernünftiges Schlussniveau für die Märkte zu finden. Solche News wie von den Handelsgesprächen sind da wohlfeiles Mittel, um die Börsen in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Eine neue Tendenz ergibt sich daraus nicht.

