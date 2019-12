Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In welchem Land dürfte es langfristig sinnvoller sein, zu investieren: Dem stark wachsenden, chinesischen oder dem etablierteren US-Markt? Ein empirischer Einblick. Im TSI-Depot ersetzt MDAX-Wert Kion den DAX-Titel RWE. Außerdem aus technischer Sicht beachtenswert: Die TUI-Aktie. Thema der Woche sind die Empfehlungen dieses Jahres. Ergebnis: Durchschnittlich 27 Prozent Rendite bei einer mittleren Anlagedauer von sieben Monaten - doch auch echte Rohrkrepierer waren dabei. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung beginnt mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Finanzmärkten. Die im Beitrag gezeigten Strategien wollen zeigen, was systematische Geldanlage ausmacht und wie sich entsprechende Strategien praktisch umsetzen lassen. Systeme mit höheren Renditeerwartungen werden in unseren Börsenbriefen betreut. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. Der Autor Dr. Dennis Riedl ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.