Der Manager versucht, potenzielle Käufer durch Gewinnversprechen anzulocken. Er ist zuversichtlich, dass die Airline neue Geldgeber finden wird.

Die ins Straucheln geratene Fluglinie Condor will sich mit Kostensenkungen attraktiv für neue Eigner machen. "Wir müssen 70 bis 80 Millionen Euro besser werden im Ergebnis. Ein Teil davon muss im laufenden Geschäftsjahr realisiert werden", sagte der Chef des Ferienfliegers, Ralf Teckentrup, in einem an diesem Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Gesunde Airlines brauchen acht Prozent Ebit-Rendite. Das ist auch eine vernünftige Zielrendite für Condor."

Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Condor einen Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 57 Millionen Euro erzielt. Bei 1,7 Milliarden Euro Umsatz erreichte die Airline damit eine Marge von knapp 3,4 Prozent. Das sei nicht genug, sagte der Manager.

Condor sucht seit der Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook Ende September einen oder mehrere neue Eigner. Dank eines Schutzschirmverfahrens - einem speziellen Insolvenzverfahren für strauchelnde Unternehmen, die aber zahlungsfähig sind und gute Überlebenschancen haben - kapselte sich die deutsche Traditionsmarke von der überschuldeten Mutter ab.

Der Bund und das Land Hessen helfen der Airline mit einem Kredit von 380 Millionen Euro aus. Dieser muss bis zum 15. April zurückgezahlt werden. Condor hofft, unter Begleitung von Sachwalter Lucas Flöther bis Anfang des Jahres ...

