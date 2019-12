Das Vertrauen in den chinesischen Konzern Huawei hält sich in der SPD in Grenzen - beim Parteitag in Berlin durfte der Telekomausrüster trotzdem Überraschungen verteilen. Am Stand gab es neben Pflastern ("Immer bestens verbunden"), Traubenzucker und anderen nützlichen Nothelfern auch Adventskalender für die Delegierten. Hinter den Türchen verbargen sich kleine Schokokugeln.

Die große Koalition sucht gerade nach einem Kurs im Umgang mit Huawei, vor allem geht es darum, ob der Konzern am Ausbau des neuen superschnellen Mobilfunkstandards 5G in Deutschland teilnehmen darf. Huawei steht im Verdacht, seine Tätigkeit zur Spionage für China zu nutzen. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte sich in dieser Woche für eine harte Linie ausgesprochen und eine "politische Vertrauensprüfung" gefordert./bw/hot/tam/ted/DP/men

AXC0106 2019-12-06/11:34