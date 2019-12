Am deutschen Aktienmarkt notiert die Aktie von zooplus gegenwärtig leichter. Die Aktie kostete zuletzt 87,80 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie von zooplus zur Stunde im Minus. Das Wertpapier verbilligte sich um 40 Cent. Aktuell zahlen Investoren an der Börse für das Papier 87,80 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...