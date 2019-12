Liebe Leser, Reverse-Bonuszertifikate sehr nah an der Barriere, der DAX mit Hebel 100 oder Optionsscheine kurz vor dem Verfall - sie alle gehören zu den Umsatzspitzenreitern eines jeden Tages. Eine gar nicht so kleine Fangemeinde am deutschen Finanzmarkt möchte mit Spaß, aber eben auch höchstem Risiko handeln. Wir setzen dies ab sofort für Sie um, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...