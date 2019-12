Wien (www.anleihencheck.de) - Am Montag hat Gazprom die erste grenzüberschreitende Pipeline nach China - Power of Siberia eingeweiht, die bis zu 38 Mrd. Kubikmeter Gas pro Jahr liefern soll, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach Unterzeichnung eines 30-jährigen Vertrages über USD 400 Mrd. mit dem staatlichen chinesischen Öl- und Gasunternehmen CNPC im Jahr 2014, habe Gazprom mit der Realisierung einer ca. 3.000 km langen Pipeline begonnen. Die Lieferungen würden bei 10 Mio. Kubikmeter Gas pro Tag beginnen und 2025 die volle Kapazität erreichen. Trotz noch begrenzter Mengen im Vergleich zu den 2018 gelieferten europäischen rund 200 Mrd. Kubikmetern sei Gazprom in einen schnell wachsenden Markt eingestiegen, da China bestrebt sei, seine Abhängigkeit von der kohleproduzierten Energie zu verringern. Das Unternehmen diskutiere auch andere Projekte, darunter zwei weitere Transitpipelines. (News vom 05.12.2019) (06.12.2019/alc/n/a) ...

