Belin/München (ots) - SOKO Tierschutz e.V. wurde gestern mit dem Deutschen Engagementpreis (Publikumspreis) ausgezeichnet. Der sogenannte Preis der Preise wird vom Bündnis für Gemeinnützigkeit verliehen.Förderer des Deutschen Engagementpreises sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung. Voraussetzung ist der Gewinn eines vorgelagerten Preises. Im Falle von SOKO Tierschutz der "taz Panter Preis" der Zeitung taz."SOKO Tierschutz ist die erste Tierschutzorganisation, der diese Ehrung zu Teil wird. Wir sind stolz darauf, dass der Schutz der Tiere, der untrennbar mit dem Schutz der Menschen verbunden ist, diese gesellschaftliche Würdigung insbesondere von der Politik erfährt.", so Friedrich Mülln von SOKO Tierschutz. Der Preis ist gerade in Zeiten, in denen der Druck auf Organisationen gegen die Ausbeutung der Tiere und die Agrarindustrie auch von Seiten der Politik verstärkt wird, ein wichtiges Zeichen für ein Recht auf Widerstand und für den Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft. In der Laudatio wies der internationale Kampagnendirektor Matthias Wolfschmidt von Foodwatch e.V. auf die Parallelen zwischen den heutigen Undercover-Recherchen und Dokumentationen aus Ställen und den ersten großen Protesten der Friedensbewegung hin. In beiden Fällen wurde die Stellung der kritischen Zivilgesellschaft gegenüber massiven gesellschaftlichen Problemen mühsam erkämpft, gestärkt und Rechte verbessert und neu definiert.Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey unterstreicht in Berlin bei der Eröffnung der festlichen Preisverleihung im Deutschen Theater vor über 600 Gästen: "Mit dem Deutschen Engagementpreis ehren wir diejenigen, die einen Unterschied machen. Menschen die sich für andere einsetzen, für unsere Demokratie, gegen Missstände, für zwischenmenschlichen Dialog und ein gutes gesellschaftliches Miteinander. Sie stehen stellvertretend für die rund 30 Millionen Menschen in Deutschland, die sich auf vielfältige Art und Weise für den Zusammenhalt in unserem Land stark machen"."Wir sind glücklich zusammen mit Projekten gegen Hass im Netz, für den Schutz der Gewässer, für Zivilcourage gegen Rechts und Schutz und Inklusion von Menschen ausgezeichnet zu sein. Momentan hat es die Zivilgesellschaft nicht leicht, auf der einen Seite droht Hass und Hetze auf der anderen Seite ein Staat, der meint ziviles Engagement für Tiere härter bestrafen zu müssen und Initiativen gegen Rechts die Gemeinnützigkeit entzieht. Hier hilft nur Zusammenhalt und Kraft, die den Preisträgern durch diese wunderbare Auszeichnung gewährt wird.", so Mülln.SOKO Tierschutz bekräftigt, dass die Menschen ein Recht darauf haben zu erfahren, was hinter der verschlossenen Toren von Mastanlagen, Tierlabors und Schlachthöfen vor sich geht. Die Organisation feierte in den letzten Jahren große Erfolge, wie die Schließung von sechs Schlachthöfen, einem Primatentierlabor und jüngst der größten Tierschutzdemonstration der deutschen Geschichte gegen die grausamen Tierversuche am Labor LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology) in Hamburg.Pressekontakt:SOKO Tierschutz e.V.015110543834presse@soko-tierschutz.orgOriginal-Content von: SOKO Tierschutz e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110736/4460885