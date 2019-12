1: Massefluss, Temperatur und Prozessdruck gleichzeitig messen

In der Prozessindustrie sind Druck und Temperatur von Gasen und Dampf oftmals nicht konstant - solche Effekte müssen kompensiert werden. Als multivariabler Wirbelzähler vereint der Prowirl 200 von Endress+Hauser verschiedene Funktionen: gleichzeitiges Messen von Massefluss, Normvolumenfluss, Energiefluss, Temperatur und jetzt auch des Prozessdruckes. Unabhängig davon, welche Prozessbedingungen vorherrschen und wie stark die Prozessgrößen schwanken - das Gerät ermöglicht präzise Messungen und damit ein umfassendes Energiemanagement für Gase und Dampf in Rohrleitungen bis Nennweite DN 300 (12 Zoll). Das mit hohen Kosten verbundene Installieren von vier separaten Messgeräten für Durchfluss, Druck und Temperatur einschließlich Durchflussrechner entfällt damit.

2: Eingriffsfreie Durchflussmessung auch bei Niederdruck

Die nicht invasive Durchflussmessung von Gasen ist aufgrund der hohen Dämpfungseigenschaften gasförmiger Medien schwieriger als bei Flüssigkeiten. Katronic hat nun seine Produktpalette um einen Clamp-on-Ultraschalldurchflussmesser für Gase erweitert. Der Katflow 180 lässt sich dabei auch an Gasleitungen aus Metall installieren, bei denen der Druck weit unter 5 bar liegt. Messungen können sogar unter atmosphärischem Druck durchgeführt werden.

Die Sensorik ermöglicht sowohl Scher- als auch Lamb-Wellenmessungen mit nur wenigen Sensorkombinationen. Um Niederdruck-Anwendungen erfolgreich messen zu können, kommen alternative Lamb-Wellenwandler zum Einsatz. Bei diesem Verfahren werden Ultraschallsignale im Rohr mit der Resonanzfrequenz der Rohrwand und des Rohrmaterials angeregt, wodurch das Rohr selbst sowohl zum Sender als auch zum Empfänger wird. Durch diese Arbeitsweise werden höhere Empfangssignalamplituden erreicht und die Signaldämpfung des Gases wird kompensiert. Die aktive Übertragungsfläche der Rohrwand beträgt ein Vielfaches der Länge des eigentlichen Messwertaufnehmers, was zu einem stärkeren Signalausbreitungsverhalten führt. Dadurch ist der Gasdurchflussmesser in der Lage, sich den Schwankungen in Temperatur, Druck und Gaszusammensetzung während des Betriebs besser anzupassen. Das Messgerät misst dem Durchfluss einer Vielzahl gasförmiger Medien bei Fließgeschwindigkeiten von 0,1 bis 75 m/s. Das Gerät ist für den dauerhaften Einsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...