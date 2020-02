FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine enttäuschende Dividende hat die Anleger von Daimler am Dienstag kalt gelassen. Die Aktien gaben vorbörslich zwar erst wegen einer drastischer als erwartet gekürzten Dividende nach, schafften es dann aber mit positiven Stimmen zur Barmittelentwicklung ins Plus. Im frühen Xetra-Handel rückten sie dann um 2 Prozent vor auf 43,80 Euro. Sie schlugen damit den 0,8 Prozent höheren Dax.



Laut JPMorgan-Analyst Jose Asumendi hat der Fokus nach den bereits bekannten Eckdaten auf der Bilanzsituation, den Barmitteln und der Dividende gelegen. Der Jahresgewinn des Autobauers war durch einen erneuten Verlust im Schlussquartal noch weiter abgesackt, und so wird die Dividende mit jetzt 90 Cent noch drastischer gekürzt als erwartet. Erleichternd kam aber laut Händlern hinzu, dass der freie Mittelzufluss einen guten Eindruck mache. Laut Asumendi wagte Daimler einen Spagat zwischen der Ausschüttungsquote und der Nettoliquidität./tih/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

