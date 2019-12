BEIJING (IT-Times) - Der Smartphone- und Elektronik-Hersteller Xiaomi sucht nach neuen regionalen Expansionsmöglichkeiten und neuen Geschäftsbereichen, um das Unternehmenswachstum anzukurbeln. Die chinesische Xiaomi Corp. mit Sitz in Beijing hat am vergangenen Dienstag einen Online-Kredit Service in...

Den vollständigen Artikel lesen ...