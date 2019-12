(shareribs.com) Chicago 06.12.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel uneinheitlich. Die Sojabohnen zogen deutlich an, obgleich die Exportverkäufe schwach ausfielen. Im elektronischen Handel zeigt sich ein durchwachsenes Bild. März-Mais steigt aktuell um 0,5 Cents auf 3,7725 USD/Scheffel. Mais zeigte sich im gestrigen Handel etwas leichter. Die Exportverkäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...