Für viele ist Kevin Kühnert der Mann, der Deutschland ruinieren könnte. Für andere ist er die letzte Hoffnung der SPD. Sicher ist: Der Juso-Chef agiert nach dem Parteitag bereits als heimlicher Co-Vorsitzender der SPD.

Es ist vielen nicht aufgefallen, aber der designierte SPD-Parteichef hat seine Antrittsrede bereits gehalten. Und zwar vor rund zwei Wochen. Da lästerte er über den parallel stattfindenden CDU-Parteitag und die dortige "Rocky Horror Picture Show" von Friedrich Merz - zur großen Freude des Publikums. Er lobte das SPD-Sozialstaatspapier, das endlich Schluss mache "mit 15 Jahren unseliger Hartz-IV-Geschichte". Er geißelte die "Würgepartie um eine Kanzlerin, die wie ein Geist über ihrer eigenen Partei schwebt". Und er versprach, in Zukunft generell "keine halben Sachen mehr zu machen".Stehende Ovationen, Jubel, Abgang. Kevin Kühnert sah sehr zufrieden aus.Dabei war seine Wiederwahl beim Juso-Bundeskongress in Schwerin - mit dem besten Ergebnis seit Jahrzehnten - kaum mehr als eine politische Fingerübung.

Sein Meisterstück vollbrachte Kühnert am vergangenen Samstagabend: Dass das bundespolitisch unerfahrene Duo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken den SPD-Mitgliederentscheid um den Parteivorsitz gewann und auf dem Berliner Parteitag an diesem Wochenende gewählt wird, verdanken beide nicht zuletzt dem Chef der Jungsozialisten, der sich früh für sie aussprach und kein Problem damit hatte, andere im linken Lager damit zu vergrätzen. 115.000 Stimmen konnten der Ex-NRW-Finanzminister und die Bundestagsabgeordnete gewinnen. Rund 80.000 Jusos waren stimmberechtigt. Ein Großteil aus Kevins Kollektiv dürfte der Empfehlung ihres Chefs gefolgt sein.

Die Art und Weise, wie der 30-jährige Berliner erst eine eigene Kandidatur absagte, um dann aus dem Hintergrund mit seinen Truppen der gesamten Partei die gewünschte Marschrichtung vorzugeben - dieses Geschick nötigt selbst seinen Gegnern in der SPD Respekt ab. Kühnert sei "der Steigbügelhalter zur Macht", sagt ein Anti-Juso-Mann halb entgeistert, halb anerkennend, die Mobilisierung "beeindruckend". Die Jusos hätten die Partei "gekapert", bilanziert ein anderer. Und weiter: Kühnert sei jetzt die "rote Eminenz" der Partei. Eine Art heimlicher Co-Chef. Seine Wahl zum Parteivize gilt als ausgemachte Sache.

Was aber heißt das für den Fortbestand der großen Koalition, die die Jusos mit ihrem Schlachtruf "No GroKo" von Anbeginn bekämpft haben? Markiert die Wahl von "NoWaBo" und Esken tatsächlich den Anfang vom Ende der pragmatischen (Mit-)Regierungspartei SPD, weil Kühnert es so wollte? Und was unterscheidet die Sozialdemokratie in Zukunft eigentlich noch von der Linkspartei?"Nichts", sagt Harald Christ. Hätte der Noch-Mittelstandsbeauftragte der SPD und Mitgründer des SPD-Wirtschaftsforums nicht schon vor Wochen angekündigt, zum Parteitag sein Amt abzugeben, wäre es wohl spätestens jetzt der Fall gewesen. Den strammen Linksdrall seiner Partei findet Christ mittlerweile schwer erträglich. "Wenn der Wille der Jusos vollends das Programm der SPD bestimmt, dann geht die Balance verloren, die unsere Partei immer ausgezeichnet hat", warnt Christ. Käme es so, wäre das "nicht mehr meine Partei", sagt er. ...

