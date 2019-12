In Sachen Bildung kommt es immer wieder zu Streit zwischen Bund und Ländern. Ein neues Gremium soll das ändern - und trotzdem für Vergleichbarkeit bei der Bildung sorgen.

Die Bundesländer wollen ihr geplantes Ersatzgremium für den gescheiterten Nationalen Bildungsrat zügig einrichten. Der Startschuss sei jetzt gegeben und man werde relativ schnell ein Ergebnis sehen, sagte der hessische Bildungsminister und Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Alexander Lorz (CDU), am Freitag nach Abschluss der KMK-Beratungen in Berlin. Zudem streben die Länder nach Angaben von Lorz für das kommende Jahr den Abschluss eines Staatsvertrags oder einer Ländervereinbarung an, mit dem sie ihre Zusammenarbeit in Bildungsfragen auf eine neue Grundlage ...

