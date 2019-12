Derzeit läuft eine Bezugsrechtskapitalerhöhung bei Altech Advanced Materials. Nun lädt das Unternehmen am 15. Januar 2020 zu einer außerordentlichen Hauptversammlung. Damit will man den Zeitrahmen für die Privatplatzierung feststecken.

Bezugsrechtskapitalerhöhung läuft seit Dienstag

Einige Anleger dürften sich am Dienstag gewundert haben, dass die Aktie von Altech Advanced Materials AG (1,41 Euro; DE000A2BPG14) deutlich niedriger notiert. Der Grund liegt in der laufenden Bezugsrechtskapitalerhöhung, die an diesem Tag gestartet ist. Schließlich haben die Anteilseigner nun das Recht für jede alte Aktie 40 neue Anteile zum Preis von jeweils 1,10 Euro zu beziehen. Altech Advanced Materials (AAM) hatte auf der Hauptversammlung am 17. Juli 2019 die Grundlage für diesen Schritt gelegt. Dort beschloss man die Erhöhung des Grundkapitals von 1,58 Mio. Euro auf bis zu 64,68 Mio. Euro durch die Ausgabe neuer Aktien. Interessierte Anleger können den Wertpapierprospekt an dieser Stelle als pdf-Datei herunterladen.

Hauptversammlung am 15. Januar 2020

Die nicht bezogenen Anteile sollen in der Folge im Rahmen eines Private Placements bei institutionellen Investoren zum Preis von dann 1,20 Euro je Aktie platziert werden. Aus diesem Grund lädt die Altech Advanced Materials zu einer außerordentlchen Hauptversammlung am 15. Januar 2020. Denn die Frist für Kapitalerhöhungen läuft sechs Monate nach dem Beschluss ab. Da es zu Verzögerungen bei der Billigung des Prospekts durch die BaFin kam und nun auch noch die Weihnachtsfeiertage anstehen, wird es zeitlich knapp, die geplante Privatplatzierung durchzuführen. Auf der Hauptversammlung soll deshalb eine Verlängerung ...

