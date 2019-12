Ist es wieder einmal der "Sell on good news'-Effekt? Nachdem der Medizingerätehersteller Carl Zeiss Meditec (DE0005313704) heute seine endgültigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19, fiel der Aktienkurs erst einmal in ein Luftloch. Dabei liest sich der Bericht wie die Bestätigung der bisher bekannten und überzeugenden Wachstums-Story.Die Carl Zeiss Meditec AG ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Der Konzern entwickelt und produziert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit.

Den vollständigen Artikel lesen ...