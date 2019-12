Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Klagenfurt (pta019/06.12.2019/13:45) - SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG ("SW Umwelttechnik" oder die "Gesellschaft") gibt hiermit das Ergebnis der am 14. November 2019 veröffentlichten Barkapitalerhöhung um bis zu Nominale EUR 479.820,00 durch Ausgabe von bis zu 66.000 neuen auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien zum Bezugs- und Angebotspreis von EUR 24,70 je Stückaktie (die "Neuen Aktien") (die "Kapitalerhöhung") bekannt.



Wie am 4. Dezember 2019 von der Gesellschaft veröffentlicht, wurden insgesamt 23.977 Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen. 42.023 Neue Aktien wurden nach Abschluss des Bezugsangebots von ausgewählten Investoren im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung direkt gezeichnet.



Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung beläuft sich somit auf 66.000 Neue Aktien. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von Nominale EUR 4.798.192,73, eingeteilt in 659.999 Stückaktien, auf Nominale EUR 5.278.012,73, eingeteilt in 725.999 Stückaktien, erhöht. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich ab Mittwoch, 11. Dezember 2019, unter derselben ISIN wie die bestehenden Aktien (ISIN AT0000808209) im Amtlichen Handel, Marktsegment standard market auction, der Wiener Börse AG, gehandelt werden.



Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten dar.



Aussender: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG



ISIN(s): AT0000808209 (Aktie)



