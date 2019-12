Amazon, Alibaba und Zalando - "Cyber Monday" verblasst gegenüber "Singles' Day"

Onlineschnäppchen werden in den USA am "Black Friday" und am "Cyber Monday" gejagt. Die Kauflaune der US-Kunden kann sich Experten zufolge sehen lassen, ein Profiteur ist Branchenführer Amazon. Hierzulande hat sich Zalando an diesen Shoppingtagen gut geschlagen. Allerdings stellt der chinesische "Singles' Day" alles andere problemlos in den Schatten.



Das Wichtigste zu Amazon, Alibaba und Zalando vorab: Amazon mit Rekord am "Cyber Monday"

Alibaba mit starkem "Singles' Day"

Zalando mit rekordhoher Neukundenzahl

Der Freitag nach dem US-Feiertag Thanksgiving am letzten Novemberwochenende ist bei Schnäppchenjägern besser als Black Friday bekannt. Der darauffolgende Montag "Cyber Monday" bietet ebenfalls Sonderangebote zuhauf. Käufer zieht es dabei nicht in die Läden des Einzelhandels sondern vor allem in die Onlineshops von Amazon, Target und Co. Ersten Schätzungen der Marktforscher von Adobe Analytics zufolge bescherten die US-Kunden den Konzernen einen Rekord: Die Unternehmen verzeichneten allein am Cyber Monday Bestellungen im Wert von über 9,2 Milliarden Dollar.







wie etwa US-Branchenführer Amazon besonders: Sie verfügten über ein breiteres Angebot und investierten zudem in spezielle Smartphone-Apps. Zudem hätten Amazon, Walmart und Target im Vorfeld bereits beim Lieferservice aufgerüstet. Kassenschlager waren Adobe zufolge Spielzeug rund um den Disney-Film "Frozen 2", "L.O.L surprise"-Puppen und Nintendos Spielkonsole Switch.



Zwar stellt der Bestellwert von über 9,2 Milliarden Dollar einen Rekord dar. Verglichen mit den Einnahmen, die die chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba oder JD.com beim sogenannten Singles' Day am 11. November erzielten, sind es Peanuts. Allein Chinas Marktführer Alibaba hatte am "Singles' Day" umgerechnet rund 38,4 Milliarden Dollar eingenommen.







Zalando mit kräftigen Steigerungen



Auch Zalando hat nach eigenen Angaben kräftig von den Sonderverkaufstagen Ende November profitiert und dabei 840.000 neue Kunden hinzugewonnen - auch das ist ein Rekord. Das Warenvolumen auf der Zalando-Plattform konnte in der Zeit um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zulegen. Und die Aussichten für das Weihnachtsgeschäft bleiben gut. Für dieses rechnet der Einzelhandelsverband hierzulande mit einem Rekordumsatz von 102 Milliarden Euro in diesem Jahr, das wäre ein Anstieg von rund drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.







Alle drei Aktien haben von den erfolgreichen Sonderverkaufstagen profitieren können. Am Aktienmarkt fiel die schwächste Performance allerdings auf Amazon, die Im Jahresverlauf bisher ein Plus von 16 Prozent erzielt haben. Alibaba kommt immerhin auf einen Kursgewinn von rund 50 Prozent in diesem Jahr und Zalando schaffte sogar einen Gewinn in Höhe von 87 Prozent. Damit ist die Aktie des deutschen Onlinehändlers der zweitbeste Wert im MDAX® 2019 hinter Dialog Semiconductor, die bisher auf ein Plus von 96 Prozent gekommen sind.



