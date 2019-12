3M: Innovator und Dividendenaristokrat

Für Anleger, die nach besonders dividendenstarken Qualitätsaktien Ausschau halten, sind die sogenannten Dividendenaristokraten die erste Wahl. Zu diesem erlesenen Kreis zählen Unternehmen, die ihre Dividendenausschüttungen über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren Jahr für Jahr erhöht haben.

Lange Dividenden-Erfolgsstory

Einer dieser Top-Dividendenwerte ist 3M (WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010). Der US-Konzern hat in diesem Jahr die Dividenden zum bereits 61. Mal in ununterbrochener Folge angehoben. Das Unternehmen aus St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota zahlt seit über 100 Jahren (1916) kontinuierlich eine Dividende an seine Aktionäre. Damit ist 3M eine Dividendenperle par excellence. Trotzdem ist der im Dow Jones notierte Konzern vielen Anlegern hierzulande eher unbekannt. Viele der Produkte von 3M erfreuen sich aber auch in Deutschland größter Beliebtheit.

Hinter der Firmierung 3M steht ein breit aufgestellter Technologiekonzern, der in zahlreichen Sparten mit seinen Produkten fest etabliert ist. Dazu gehören unter anderem die Bereiche Elektronik, Sicherheit, Medizin, Telekommunikation, Industrie und Handwerk, Automobil, Luftfahrt sowie Verbraucher und Büroartikel. In vielen Sparten sind die Produkte

marktführend.

