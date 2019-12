Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland seien Schuldverschreibungen im Volumen von insgesamt 8,8 Mio. EUR gezeichnet worden. Die PREOS Real Estate hat bei ihrer 7,5%-Wandelanleihe 2019/24 (ISIN DE000 A254NA 6) ein Emissionsvolumen in Höhe von rund 139,4 Mio. EUR erreicht. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland (einschließlich Bezugsangebot und Mehrbezugsrechtsoption) sind Schuldverschreibungen ...

