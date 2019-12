Zuverlässig wie ein Uhrwerk hat das Pantone Color Institute die Farbe des Jahres 2020 ausgerufen. Das tiefe Blau Classic Blue soll dabei für des Menschen "Sehnsucht nach einer verlässlichen und sicheren Basis" stehen. Seit rund 20 Jahren stellt das Pantone Color Institut jährlich eine Farbe in den Fokus und erklärt sie zu der Farbe des Folgejahres. Dabei will das Institut nach eigenen Angaben den herrschenden Zeitgeist farblich repräsentieren. Classic Blue ist Pantone-Farbe 2020 In diesem Jahr soll es das klassische Tiefblau des Abendhimmels sein, das Pantone unter der Bezeichnung Classic Blue und der Kennung...

