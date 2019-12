MONTAG, DEN 9. DEZEMBER 2019 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/19 (endgültig)00:50 JPN: Leistungsbilanz 10/1907:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 11/1908:00 DEU: Handelsbilanz 10/1908:00 DEU: Arbeitskosten Q3/1910:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 12/19 SONSTIGE TERMINE 16:00 DEU: Veranstaltung von Transparency Deutschland "Cum-Ex - Der organisierte Griff in die Staatskasse. Was sind die Konsequenzen?", BerlinESP: 25. UN-Klimakonferenz (COP 25) in ...

