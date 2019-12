Essen (ots) - Alle Infos zu sicherem Automobil-Tuning in einer App: Brandneu und weltexklusiv präsentiert die Initiative TUNE IT! SAFE! den ersten Tuning-Ratgeber als App auf der Essen Motor Show. Darüber hinaus bietet die App weitere Features. Ob Chat-Funktion mit dem virtuellen Tuning-Experten MR. SAFE T., 360°-Foto vom eigenen Fahrzeug oder spannende Messergebnisse mit dem integrierten Messer dB-Control. So gibt es alle Tuning-Themen kompakt verpackt in einer App und unter https://www.tune-it-safe.de/tuning-ratgeber-app/ zum Download für iOS und Android.Ob Räder und Reifen, Fahrwerke, Bremsen, Licht und Sicht, Anbauteile, Motor, Abgasanlage oder Interieur - der Ratgeber geht auf alle Tuning-Maßnahmen ein. Dazu gibt es einen Einblick in Nachweise und Regeln und Polizei-Tipps. Außerdem kommt der virtuelle Tuning-Experte MR SAFE T. zum Einsatz. Er steht im Chat zu allen Fragen mit einer Antwort parat. Und wer ein ganz konkretes Anliegen hat, kann einfach und schnell die Frage per E-Mail an MR SAFE T. weiterleiten und erhält in Kürze einen individuellen Experten-Rat.Exklusive Features in einer App vereintDazu ist die Tuning-Ratgeber-App mit zwei weiteren Features ausgestattet und sorgt so für vollen Tuning-Spaß in nur einer App. Das erste Feature bietet die Möglichkeit, eine 360°-Aufnahme eines Fahrzeuges zu erstellen. Durch einfache Anweisungen und acht in Folge geschossenen Fotos, erstellt die App automatisch eine 360°-Aufnahme des Fahrzeugs. Ein weiteres Feature lässt die Lautstärke eines Fahrzeugs auf einfache Weise messen. Natürlich ist dies eine reine Fun-Funktion und die Messergebnisse sind nicht verbindlich und ohne Gewähr. Nichtsdestotrotz vereint die Tuning-Ratgeber-App Spaß und nützliche Tipps für alle Tuning-Fans.Pressekontakt:TUNE IT! SAFE!c/o P.AD.Herr Daniel Exner-HoffmannTrotzenburg58540 MeinerzhagenTel.: +49 (0) 2354 / 91 82 18E-Mail: presse@tune-it-safe.dewww.tune-it-safe.deOriginal-Content von: TUNE IT! SAFE!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73672/4461213