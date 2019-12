=== M O N T A G, 16. Dezember 2019 *** 03:00 CN/Industrieproduktion November *** 07:55 DE/Isra Vision AG, Jahresergebnis, Darmstadt *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 4Q, Stockholm *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) 09:30 DE/Agora Verkehrswende, Vorstellung der Studie zur Klimabilanz von Elektroautos, Berlin *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) *** 10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, PK zur wirtschaftlichen Lage und Perspektive des deutschen Großhandels, Berlin *** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 LU/Aroundtown SA, HV, ab 14:00 ao HV, Luxemburg *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Dezember (1. Veröffentlichung) *** 18:00 GB/BoE, Veröffentlichung des Finanzstabilitätsberichts sowie der jährlichen Banken-Stresstest-Ergebnisse, London *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Dezember D I E N S T A G, 17. Dezember 2019 *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Düsseldorf *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen November *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten November 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV, Einbeck *** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 18. Dezember 2019 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise November *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober 08:00 DE/Douglas GmbH, Jahresergebnis, Düsseldorf 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember *** 10:30 GB/Verbraucherpreise November *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Tom Tailor Holding SE, HV, Hamburg *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 19. Dezember 2019 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Neustadt/Weinstraße *** 08:00 CH/Handelsbilanz November *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Dezember *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser November *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q, Beaverton *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - EU/EZB stellt APP-Anleihekaufprogramm bis einschließlich 31. Dezember ein F R E I T A G, 20. Dezember 2019 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Dezember mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen November *** 08:45 FR/Privater Verbrauch November 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Oktober *** 10:30 GB/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Dezember (2. Umfrage) *** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Dezember (Vorabschätzung) *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures S O N N T A G, 22. Dezember 2019 - HR/Präsidentschaftswahl in Kroatien ===

