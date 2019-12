Leipzig (ots) - Sie ist seit vielen Jahren Botschafterin der José Carreras Leukämie-Stiftung, sammelte im vergangenen Dezember am Gala-Telefon Spenden und wird jetzt bei der 25. José Carreras Gala an der Seite von Gastgeber und Moderator José Carreras durch den Abend führen: Mareile Höppner. Der MDR überträgt die Jubiläums-Gala am 12. Dezember live ab 20.15 Uhr aus der Leipziger Messe.Die "Brisant"-Moderatorin Mareile Höppner engagiert sich für den Kampf gegen Leukämie auch aus persönlichen Gründen. "Ich habe hautnah miterlebt, wie es ist, wenn ein lieber Mensch krank ist. Deshalb geht mir das Thema sehr nah. Ich habe einen sehr guten Freund an diese Krankheit verloren. Und mein Cousin hatte als Kind Blutkrebs. Er konnte Gott sei Dank gerettet werden, aber eine Szene hat sich in meinem Gedächtnis eingebrannt: Wir saßen damals mit anderen Kindern gemeinsam am Tisch. Es gab Kroketten. Wir haben alle fröhlich gegessen. Und mein Cousin hat - weil er so krank war - nur eine geschafft. Diese Krankheit hat nicht nur ihn, sondern auch sein gesamtes Umfeld verändert. Obwohl es mittlerweile gute Fortschritte in der Forschung und bei den Behandlungsmethoden gibt, müssen wir noch mehr tun, damit diese schreckliche Krankheit endlich besiegt wird."Teamchefin am Spenden-Panel wird Stephanie Müller-Spirra. Die Moderatorin der "ARD-Sportschau" und der MDR-Sendung "Sport im Osten" wird während der Jubiläumsgala die Zuschauerinnen und Zuschauer über den aktuellen Spendenstand informieren. Die Thüringerin steht nicht nur erfolgreich vor, sondern auch hinter der Kamera. In diesem Jahr zeigte die ARD ihren Film "Aufstehen im Sitzen", eine anrührende Dokumentation über die Spitzensportlerin Kristina Vogel. Stephanie Müller-Spirra: "Ein Unfall wie bei Kristina Vogel oder eine Krankheit wie Leukämie können ein Leben von einer Sekunde auf die andere ändern. Wir müssen deshalb als Gesellschaft zusammenstehen und Solidarität zeigen. Ich bin deshalb sehr glücklich, dass wir mit der José Carreras Gala einen Teil dazu beitragen können, Leid zu lindern und Leben zu retten. Uns alle eint das große Ziel von José Carreras: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem."Musikalische Gäste der Gala sind David Garrett, Herbert Grönemeyer, Raphaela Gromes, Maite Kelly, MDR Kinder- und Jugendchor, Johnny Logan, LOTTE und Max Giesinger, Peter Maffay, PUR, Mary Roos, Deborah Sasson und VOXX The West End Tenors, Barbara Schöneberger, Matt Simons, voXXclub und Zucchero.Weitere prominente Mitstreiter unter anderem am Spendenpanel sind Arthur Abraham, Mariella Ahrens, Janett Eger, Ronja Forcher, Ingo Hertzsch, Peter Imhof, Burghard Jung, Alexander Hold, Johanna Klum, Hardy Krüger jr., Lukas Klostermann, Philipp Lahm, Carsten Lekutat, Barbara Meier, David Odonkor, Mirka Pigulla, Kamilla Senjo, Axel Schulz, Regine Sixt, Michael Trischan und Kati Wilhelm.Wenige Restkarten für die 25. José Carreras Gala sind erhältlich bei der Ticketgalerie Leipzig unter www.ticketgalerie.de und der kostenfreien Tickethotline 0800-2181050, bei www.eventim.de sowie über die José Carreras Leukämie-Stiftung unter jcg@carreras-stiftung.de oder Tel. 089 272 904 - 0.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseDeutsche José Carreras Leukämie-Stiftung Torsten FrickeElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -0Mobil: 0171 41 58 329E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4461249