Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Euro hat in diesem Jahr im Vergleich zum Dollar an Boden verloren: was waren die Hintergründe und wie könnte es weitergehen? Özgür Atasever, Head of Currency Management beim Bankhaus Metzler, erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was die Währungen gerade beeinflusst und welche Strategien man beim Anlegen in Fremdwährungen fahren kann.