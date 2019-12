Korrektur der Veröffentlichung vom 02.12.2019, 10:47 Uhr CET/CEST - MS Industrie AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: MS Industrie AG Korrektur der Veröffentlichung vom 02.12.2019, 10:47 Uhr CET/CEST - MS Industrie AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 06.12.2019 / 15:52 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Universal-Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 28.11.2019 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 20.11.2019 über Folgendes informiert: 1. Ziele des Erwerbs (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG) a) Der Erwerb erfolgte für Rechnung von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH verwaltetem Sondervermögen und soll einen positiven Performancebeitrag leisten. b) Nach dem Erreichen der Meldeschwelle am 20.11.2019 wurden keine weitere Aktien erworben. Aktuell hält die Universal-Investment-Gesellschaft mbH für Rechnung ihres Sondervermögen insgesamt 3.016.676 Aktien; weitere Erwerbe sind aktuell nicht geplant. c) Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH strebt keinen Einfluss auf die Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand der MS Industrie AG, München an. d) Gegenüber der aktuellen Politik von Aufsichtsrat und Vorstand der MS Industrie AG, München, bezüglich der Kapitalstruktur, dem Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividenden wird keine wesentliche Änderung angestrebt. 2. Herkunft der Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Die Stimmrechte wurden für Rechnung der von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH verwalteten Sondervermögen durch den ausschließlichen Einsatz von Fremdmitteln erworben. 06.12.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MS Industrie AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Internet: www.ms-industrie.ag Ende der Mitteilung DGAP News-Service 929465 06.12.2019 ISIN DE0005855183 AXC0188 2019-12-06/15:53