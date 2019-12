Bei der Plug Power Inc. (kurz "Plug Power") gab es diese Woche Details zur aktuellen Kapitalerhöhung. Und zwar sollen demnach die 40 Mio. neuen Aktien zu einem Preis von 2,75 Dollar je Aktie emittiert werden. Damit würden Plug Power brutto 110 Mio. Dollar an frischen Mitteln zufließen. Plug Power hat zudem Investoren die Möglichkeit der Emission von bis zu 6 Mio. weiteren neuen Aktien eingeräumt. Das "Closing" soll voraussichtlich am 10. Dezember (= kommenden Dienstag) erfolgen, so Plug Power. Freuen ... (Peter Niedermeyer)

