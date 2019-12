Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten News aus der Welt des Mining und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen unter anderem Boliden, Kirkland Lake Gold, Fresnillo, SilverCrest Metals, Blackstone Minerals, der Mining-Milliardär Eric Sprott, K92 Mining, Palladium One, Endeavour Mining, Centamin, Newmont und die "Tax Loss-Season"!

Übernahmewelle im Goldsektor!

Hinter uns liegen zwei spannende Wochen im Goldsektor, in denen es Schlag auf Schlag ging. Kirkland Lake Gold machte mit der Übernahme von Detour Gold für 4,9 Mrd. Dollar den Auftakt. Die chinesische Zijin Mining schnappte sich wiederum den Explorer Continental Gold, bekam bereits grünes Licht von Großaktionär Newmont und sichert sich damit das riesige Buriticá-Goldprojekt in Kolumbien für 1 Mrd. US-Dollar (ausführlich hier). Und dann wurden auch noch die Goldminen Red Lake in Kanada (Newmont) und Super Pit in Australien (Barrick Gold) von den australischen Produzenten Evolution Mining bzw. Saracen Mineral gekauft. Nicht zuletzt meldete dann auch noch Endeavour Mining Interesse an Centamin an und legte diese Woche ein feindliches Übernahmeangebot vor. Zuvor waren mindestens zweimal Gespräche über eine Fusion gescheitert. Sollte sich Endeavour durchsetzen, erhält man Zugriff auf die Sukari-Mine in Ägypten mit einer Jahresproduktion von 500.000 Unzen Gold. Der neue Konzern würde damit zu den Top 15 Goldminern der Welt gehören. Die kumulierte Förderung läge bei 1,2 Mio. Unzen im Jahr mit Kosten (AISC) von überschaubaren 875 Dollar je Unze.

Achtung: "Tax Loss-Season"

Das alles sind spannende Deals und sie versprechen viel mit Blick auf das Jahr 2020. Denn Marktexperten rechnen damit, dass dann die Übernahmewelle erst richtig losgeht. Und dann könnten vermehrt Explorationsgesellschaften mit großen Projekten im Fokus stehen. Denn eins ist klar. Nach sieben schweren Jahren in der Goldbranche wurde kaum in die Pipeline an neuen Projekten investiert. Nun aber wird dank der höheren Edelmetallpreise wieder Geld verdient. Bevor wir aber ins kommende Jahr blicken, nun noch ein Hinweis auf diesen Dezember. Denn diese Zeit wird in Kanada als "Tax Loss-Season" bezeichnet. Nun verkaufen viele private und professionelle Anleger Verlustpositionen aus ihren Depots, um sie steuerlich geltend machen zu können. Dieser Effekt ist so stark, dass viele Rohstoffaktien in den ersten beiden Dezember-Wochen ihr Jahrestief sehen. Dabei kommen zumeist nur jene Aktien unter Druck, die im Laufe des Jahres deutlich höher notierten. Das bedeutet aber auch, dass es sich für Anleger lohnt, genau hinzusehen, welche Werte nun aufgrund dieser "Tax Loss Season" besonders stark verlieren. Da kann man die eine oder andere Aktie quasi im Schlussverkauf günstig einkaufen.

SilverCrest Metals mit 80 Mio. Dollar-Finanzierung

Wer als Explorationsgesellschaft bereits auf einen Börsenwert von mehr als 500 Mio. Euro kommt, hat es am Kapitalmarkt wesentlich Leichter. Das zeigt nun der Bought-Deal von SilverCrest Metals. Die Kanadier wollen satte 80 Mio. Dollar zum Preis von 7,28 CAD je Aktie einsammeln. Bei dieser Art der Transaktion garantieren die begleitenden Banken die Platzierug der Aktien. Somit kann SilverCrest bereits mit den Mitteln planen. Damit soll das hochgradige Las Chipas-Silberprojekt in Mexiko weiterentwickelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...