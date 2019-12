Avicanna Inc.: Avicanna veranstaltet Key Opinion Leader Meeting über die Verwendung von Cannabinoiden zur Behandlung von Schmerzen und Epilepsie. DGAP-News: Avicanna Inc. / Schlagwort(e): Studienergebnisse Avicanna Inc.: Avicanna veranstaltet Key Opinion Leader Meeting über die Verwendung von Cannabinoiden zur Behandlung von Schmerzen und Epilepsie. 06.12.2019 / 16:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG AN DIE NEWSWIRE-DIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. JEDE NICHTEINHALTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNG KANN EINEN VERSTOß GEGEN DIE WERTPAPIERGESETZE DER VEREINIGTEN STAATEN DARSTELLEN. Toronto, Ontario - 6. Dezember 2019 - Avicanna Inc. ("Avicanna" oder das "Unternehmen") (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von organischen und nachhaltigen, pflanzlichen Cannabinoid-basierten Produkten konzentriert, gab heute bekannt, dass es am 12. Dezember 2019 in New York City ein Key Opinion Leader (KOL) Meeting über die Verwendung von Cannabinoiden zur Behandlung von Schmerzen und Epilepsie abhalten wird. Die Veranstaltung wird von KOLs Hance Clarke, MD, PhD, University Health Network - Toronto General Hospital, und Amza Ali, MD, FRCP, MBA, Chief Medical Officer, Avicanna Inc. moderiert. Dabei soll diskutiert werden, wie der Einsatz von Cannabinoiden zur Behandlung von Patienten mit starken Schmerzen und Epilepsie beitragen kann. Sowohl Dr. Clarke als auch Dr. Ali stehen nach Abschluss der Veranstaltung für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung wird außerdem auch einen Vortrag von Avicannas Chief Executive Officer, Aras Azadian, enthalten, der ein Unternehmensupdate und einen detaillierten Überblick über ihre F&E-Produktpipeline geben wird, die pflanzliche Cannabinoid-Arzneimittel zur Behandlung von Schmerzen, neurologische Erkrankungen wie Epilepsie, Parkinson-Krankheit und Multiple Sklerose sowie dermatologische Erkrankungen wie Epidermolysis bullosa und Ekzeme umfasst. Hance Clarke ist Direktor der Pain Services und der Pain Research Unit am Toronto General Hospital (TGH). Er ist der Lehrstuhl für Wissensübersetzung am University of Toronto Centre for the Study of Pain und außerordentlicher Professor an der Abteilung für Anästhesie und Schmerztherapie. Dr. Clarke hat eine führende Rolle bei der Aufklärung der kanadischen Öffentlichkeit über Schmerzkontrolle, Alternativen zu Opioiden als wegweisende Strategie am TGH und die Notwendigkeit weiterer Studien über die positiven und negativen Auswirkungen von Cannabis gespielt. Er ist ein Verfechter evidenzbasierter Lösungen für die Opioidkrise und einer nationalen Schmerz-Sucht-Strategie. Er wurde für die Entwicklung des Transitional Pain Program ausgezeichnet. Amza Ali, MD, FRCP, MBA ist ILAE Global Ambassador for Epilepsy 2019 und derzeitiger Präsident der Epilepsy Society of the Caribbean, dem einzigen multinationalen Chapter der International League Against Epilepsy (ILAE). Dr. Ali ist ein international anerkannter Neurologe und Epileptologe, der alle klinischen Entwicklungsprojekte von Avicanna leitet. Er ist vom Royal Colleges of Physicians of the UK als Spezialist für Neurologie zertifiziert, mit anschließender Ausbildung in Epilepsie und Zertifizierung in klinischer Neurophysiologie am Comprehensive Epilepsy Center, New York Presbyterian Hospital/ Columbia University Medical Center. Dr. Ali hat seine gesamte akademische Laufbahn der Zusammenführung von Theorie und Praxis von Medizin und Wirtschaft sowie der Entwicklung technologischer Innovationen für nachhaltige Interventionen in der Versorgung von Menschen mit Epilepsie weltweit gewidmet. Dr. Ali ist Autor zahlreicher Publikationen mit Schwerpunkt Epilepsie. Er ist Fellow der American Academy of Neurology sowie der American Epilepsy Society. Über Avicanna Avicanna ist ein Unternehmen aus Ontario, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pflanzlichen Cannabinoid-basierten Produkten in seinen beiden Hauptgeschäftsbereichen Anbau sowie Forschung und Entwicklung konzentriert. Die beiden mehrheitlich im Besitz von Avicanna befindlichen Tochtergesellschaften Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp S.A.S., beide in Santa Marta, Kolumbien, sind die Basis für die Anbauaktivitäten von Avicanna. Diese beiden Unternehmen haben die Lizenz, Cannabis für die Herstellung von Cannabisextrakten und gereinigten Cannabinoiden einschließlich Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) anzubauen und zu verarbeiten. Das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Avicanna wird hauptsächlich von Kanada aus am Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS @ Toronto, betrieben. Das eigene wissenschaftliche Team von Avivanna entwickelt Produkte, und arbeitet dabei auch Forschern der Leslie Dan Faculty of Pharmacy an der University of Toronto zusammen, um ihre Produkte zu entwickeln und zu verbessern. Die Forschungs-, Entwicklungs- und Kultivierungsaktivitäten von Avicanna konzentrieren sich auf die Entwicklung seiner Schlüsselprodukte, einschließlich pflanzlicher Cannabinoid-Arzneimittel, Phyto-Therapeutika, Derma-Kosmetika und Extrakte (definiert als pflanzliche Cannabinoid-Extrakte und gereinigte Cannabinoide, einschließlich Destillate und Isolate), mit dem Ziel, diese Produkte schließlich in verschiedenen Märkten herzustellen und zu vertreiben. SOURCE Avicanna Inc. Bleiben Sie in Verbindung Für weitere Informationen über Avicanna besuchen Sie www.avicanna.com, rufen Sie +1-647-243-5283 an oder kontaktieren Sie Setu Purohit, Vorstandsvorsitzender, per E-Mail info@avicanna.com. 