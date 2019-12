Zum fünften Mal in Folge findet auch dieses Jahr wieder der Charity-Stream Friendly Fire statt. Gronkh, Pandorya und die PietSmiet-Truppe spielen zwölf Stunden am Stück Games live bei Twitch - und sammeln Spenden für wohltätige Zwecke. Nachdem Anfang November das "Loot für die Welt"-Event im sechsten Jahr in Folge Spenden sammelte, folgt nun am 7.12. Friendly Fire 5. Bei den Charity-Events streamen verschiedene deutsche Gaming-Größen für ihr Publikum auf Twitch - während die Zuschauer für den guten Zweck spenden können. Friendly Fire 5 - wie, wer, wo und wann? Das Charity-Event startet am Samstag um 15 Uhr und soll dann bis 3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...