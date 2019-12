Die aufgezogene Konsolidierung hatte nur kurz für Irritationen in der Aktie von JPMorgan Chase gesorgt. Nach einem knappen Rücksetzer wurde die Rekordjagd wieder aufgenommen. Wir begleiten den Finanztitel bei seiner fulminanten Hausse bereits seit geraumer Zeit. Rückblick. So hieß es in unserer letzten Kommentierung vom 26.11. unter anderem "[…] Kurzfristig sind aus unserer Sicht die 127,5 US-Dollar ...

