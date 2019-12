BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat nach dem Bund-Länder-Treffen im Kanzleramt einen schnellen und koordinierten Ausbau des Ladesäulennetzes gefordert. "Dafür müssen Bund, Länder und Kommunen klare Ziele definieren und rechtliche Hürden abbauen", forderte VDA-Präsident Bernhard Mattes.

Am Donnerstagabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder vereinbart, sich beim Ausbau der Lade-Infrastruktur für Elektroautos besser abzusprechen. Dazu werde das Bundesverkehrsministerium eine Leitstelle einrichten und auch eine Lotseninfrastruktur für den Ausbau vorbereiten. Eine solche geplante "Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur" sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, sagte Mattes. "Allerdings nur dann, wenn diese Leitstelle Biss hat, also sicherstellt, dass die erforderliche flächendeckende Ladeinfrastruktur verlässlich aufgebaut und betrieben wird."

Aktuell gibt es laut VDA keine übergreifende Koordinierung des Infrastrukturaufbaus durch Bund, Länder oder Kommunen. Das habe zur Folge, dass bisher wenig konkrete Gesamtziele und Pflichten formuliert wurden und der Aufbau fragmentiert und regional unterschiedlich erfolge.

Den Kommunen fiele dabei aber die zentrale Rolle zu. "Sie müssen in dem Prozess zum Ausbau der Ladesäulen in ihrer Verantwortung gestärkt werden." So regte der VDA die Einsetzung von "Elektromobilitätsmanagern" in den Kommunen an. "Sie können vor Ort anhand formulierter Ziele die konkrete Planung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur aufstellen und für ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Akteure sorgen", sagte Mattes.

Nötig seien zudem ein regelmäßiges Monitoring der Umsetzung aller Auf- und Ausbaupläne sowie transparente, bürgernahe Verfahren. "Nur wenn die Bürger vor Ort kontinuierlich über den jeweiligen Status informiert werden, steigen Akzeptanz und Vertrauen in die Elektromobilität in der Bevölkerung." Auch im Miet- und Wohnungseigentumsrecht müssten die rechtlichen Hürden abgebaut werden.

Die deutschen Autobauer haben sich verpflichtet, bis Ende 2022 15.000 Ladepunkte zu errichten. Bis 2030 sollen es 100.000 sein. Die Bundesregierung hat das Ziel, dass bis 2030 insgesamt eine Million Ladesäulen zur Verfügung stehen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2019 11:13 ET (16:13 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.