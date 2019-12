Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Geldern (pta023/06.12.2019/17:30) - Mit Ad-hoc-Mitteilung vom 31.10.2019 wurde der Beschluss des Vorstands der Advantag AG mit Genehmigung des Aufsichtsrats bekannt gegeben, das Grundkapital in Höhe von EUR 711.875,00, welches eingeteilt ist in 711.875 Aktien mit einem Nennbetrag in Höhe von jeweils 1,00 Euro, um 355.000 Aktien unter Wahrung des Bezugsrechts der Altaktionäre zu erhöhen. Der Ausgabekurs je Aktie wird nun aufgrund des Vorliegens eines Bewertungsgutachtens nach Maßgabe des IDW S1 angepasst und soll anstatt EUR 2,00 nunmehr EUR 1,21 je Aktie betragen. Die Zeichnungsmodalitäten werden gesondert bekannt gegeben.



(Ende)



