ZÜRICH (Dow Jones)--Ein wesentlich besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag dem Schweizer Aktienmarkt ein kräftiges Plus beschert. Die US-Wirtschaft hat im November 266.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich mehr als die prognostizierten 187.000. Weil gleichzeitig die Entwicklung der Stundenlöhne eher etwas unter der Erwartung blieb, geht von den Daten kaum Druck auf die US-Notenbank in Richtung einer lockereren Geldpolitik aus. Die US-Notenbank tagt in der kommenden Woche.

Mit der Veröffentlichung der Daten legte der SMI am Nachmittag noch einmal zu. Der Index schloss mit einem Aufschlag von 1,0 Prozent bei 10.464 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 38,18 (zuvor: 37,96) Millionen Aktien.

Dazu kamen positive Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum weiter schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. So hatte Trump gesagt, dass die Gespräche mit China "gut vorankommen" und "etwas am 15. Dezember passieren könnte". Zu diesem Zeitpunkt drohen neue Strafzölle durch die USA.

Bei den Einzelwerten stand die Aktie von Swiss Re im Fokus. Der Versicherer trennt sich von seinem Bereich Reassure. Nachdem der ursprünglich angedachte Börsengang nicht umgesetzt werden konnte, springt nun die Phoenix Gruppe als Käufer ein. Der Verkaufspreis liegt mit 3,25 Milliarden Pfund leicht oberhalb der Markterwartung. Die Aktie von Swiss Re legte um 3,0 Prozent zu und führte die Liste der SMI-Gewinner mit Abstand an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2019 11:37 ET (16:37 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.