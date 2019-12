Osnabrück (ots) - Weil: Die Selbstbeschäftigung der SPD muss ein Ende habenMinisterpräsident plädiert für Fortsetzung der Groko: Wähler hätte für Ausstieg kein VerständnisOsnabrück. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die SPD nach der Wahl der neuen Parteiführung zur Geschlossenheit aufgefordert. "Die Selbstbeschäftigung muss ein Ende haben, und es muss klar werden, dass wir uns stattdessen mit den Problemen der Bürger befassen", sagte der niedersächsische SPD-Landesvorsitzende der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Dabei hat die neue Führung meine Unterstützung", stellte sich Weil hinter die neuen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. "Vor der neuen SPD-Führung liegt eine schwierige Aufgabe. Nach einem Jahr voll Streit und internen Diskussionen geht es darum, dass alle zusammenrücken."Der Ministerpräsident sprach sich für einen Verbleib der SPD in der Großen Koalition in Berlin aus. "Die Bundesregierung muss in der zweiten Halbzeit deutlich an ihrem Erscheinungsbild arbeiten. Und wir brauchen inhaltliche Fortschritte, zum Beispiel in der Energiepolitik", betonte der Landesvorsitzende. Die Botschaft des Parteitages sei aber klar: "Wir wollen diese Fortschritte innerhalb der Großen Koalition erreichen. Ich freue mich darüber, weil das die richtige Antwort der SPD ist", sagte Weil und betonte: "Ein Ausstieg jetzt wäre bei den Wählerinnen und Wählern auf wenig Verständnis gestoßen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4461375