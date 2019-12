(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.12.2019 - Biotech-Aktien zeigen sich am Freitag überwiegend fester. 4SC können deutlich zulegen, auch für Evotec und MorphoSys steigen. An der Wall Street zieht der Sektor an. Der DAX steigt um 0,8 Prozent auf 13.155 Punkte. Hier geht es für Infineon, RWE und Lufthansa nach oben. Papiere von Wirecard, FMC und Fresenius geben ab. Der MDAX steigt um 0,7 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...