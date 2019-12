Die US-Bank JPMorgan hat die BP-Aktien anstelle von Royal Dutch Shell auf die "Analyst Focus List" aufgenommen. Die Einstufung für BP beließ Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Overweight", wenngleich er das Kursziel im Atemzug mit seinen Schätzungen für 2020 von 625 auf 600 Pence senkte. Der Ölkonzern stehe unter den von der Bank jüngst neu bewerteten Industrieunternehmen ganz oben im Ranking. BP hebe sich derzeit in Sachen Ölförderungsprojekte von seinen Wettbewerbern ab./kro/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2019 / 15:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2019 / 15:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-12-06/19:35

ISIN: GB0007980591