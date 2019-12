The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.12.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.12.2019



ISIN



CA09238D1069

CA48264B1058

DE000A2E4ZK6

DE000A2PPQM1

DE000HSH4SK5

ES0105131009