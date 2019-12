Der norddeutsche Windkraftanlagenhersteller Nordex SE (DE000A0D6554) hat zwei weitere Großaufträge an Land gezogen.Wie das Unternehmen mit Sitz in Rostock und Hamburg in dieser Woche mitteilte, erhielt es aus Mexiko als auch aus der Türkei zwei Großaufträge.Für den türkischen Neukunden Karayel Elektrik sollen 16 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 geliefert und errichtet werden, die für den 76,8-MW-Windpark "Vize-2" bestimmt sind. Die Anlagen der Delta4000 Baureihe werden im Betriebsmodus von je 4,8 MW ausgeliefert. Der Auftrag beinhaltet auch einen Premium Service über zehn Jahre. Karayel Elektrik ist eine Projektgesellschaft der Nokta Investment Holding und Yilsan Investment Holding in Istanbul. Der Windpark "Vize-2" entsteht im Norden der Türkei nahe der Stadt Kirklareli. Nach der Fertigstellung Ende 2020 soll der Windpark mit seinen Anlagen mit Nabenhöhen von 125 Metern jährlich über 240 GWh sauberen Strom liefern.

