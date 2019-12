BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Parteitag in Berlin hat Arbeitsminister Hubertus Heil zu einem der neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der 47-Jährige erhielt am Freitag 70 Prozent der Stimmen. "Wir sind die große deutsche Sozialdemokratie, und so müssen wir uns auch benehmen", sagte Heil in seiner Bewerbungsrede. Für ihn bedeute dies, dass er die Entscheidung der SPD für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nicht nur respektiere, sondern als Signal sehr ernst nehme. Heil war zuletzt maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Koalition die für die SPD wichtige Grundrente im Grundsatz beschlossen hat./bw/tam/DP/fba

