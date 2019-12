Circ ist bekannt als Verleiher elektrischer Tretroller in verschiedenen Metropolen. Jetzt bietet er das Modell "Urban" in zwei Varianten zum Kauf an. Freunde der Miet-Tretroller von Circ können sich ab sofort ihr eigenes Exemplar nach Hause holen. In limitierter Auflage verkauft der Verleiher das Modell "Circ Urban" an Privatkunden in Deutschland. Circ für 799 oder 899 Euro Interessenten können sich zwischen zwei Varianten entscheiden, die sich im Wesentlichen durch den Paketumfang unterscheiden. Der Urban in der Basic-Variante kostet 799 ...

