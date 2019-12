In der Nikolaus-Woche (KW 49) vom 02. bis 06. Dezember 2019 werden am KMU-Anleihen-Markt zwar keine Geschenke verteilt, allerdings rückt das Thema Gold in den Vordergrund. Denn mit der Veragold Mining Company hat sich eine Emittentin auf den deutschen Kapitalmarkt begeben, deren Anleihe (ISIN DE000A2TR091) an den Goldpreis gekoppelt ist. Das Unternehmen ist im Besitz einer Goldmine in Panama und benötigt zur Förderung des Edelmetalls Mittel aus der Anleihe-Emission. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem Veragold-CEO Donald Foot in dieser Woche über die außergewöhnliche Anleihe und das Minenprojekt in Panama gesprochen. Die Anleihe hat einen jährlichen Mindestzins von 5,00%, der bei Fälligkeit am 31. Dezember 2022 kumuliert ausgezahlt wird. Allerdings kann sich dieser Kupon je nach Kurspreis des Goldes erhöhen.

Zeichnungsphase beendet - die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. Euro beendet. Damit wurde von den Anlegern nahezu das maximale Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. Euro ausgeschöpft. Die neue Deutsche Rohstoff-Anleihe 2019/24 hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen Zinssatz von 5,25% bei halbjährlicher Zinszahlung. Die PREOS Real Estate AG hat bei der Emission ihrer 7,50%-Wandelanleihe 2019/24 (ISIN DE000A254NA6) ein Volumen in Höhe von 139,4 Mio. Euro platziert, liegt damit aber noch unter der Hälfte des Maximalvolumens von bis zu 300 Mio. Euro. In einem in dieser Woche erschienenen Mittelstandsanleihen-Barometer wurde die PREOS-Wandelanleihe von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Hinweis: In dieser Woche erschien auch der aktuelle Anleihen Finder Newsletter-Dezember-01-2019

Noch bis zum 12.12.2019 befindet sich dagegen die 6,50%-Premieren-Anleihe der UniDevice AG in der Zeichnung. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich in dieser Woche an der Neuemission der 6,50%-Anleihe mit einer Zeichnung beteiligt. In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer wurde die 20 Mio. Euro-Anleihe von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Diese Analysten sowie das gesamte Team der KFM Deutsche Mittelstand AG wurden unterdessen in der vergangenen Woche erstmals mit dem Transparenz-Preis "Transparenter Bullen" für ihre anlegerfreundliche Informationspolitik in Bezug auf den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

Erstmals wurde in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...