Weihnachtszeit - gibt es noch so etwas wie eine Jahresendralley? Wenn dann wohl Anfang Dezember, oder? Am Sonntag spekulierten wir darüber, was ADO Properties wohl mit dem GEWOBAG-Geldsegen, der am Freitag aufs Konto kam, machen will - oder ob hier Adler Real Estate Einfluss nimmt, um den Anteilskauf an ADO zu finanzieren; könnte spannend werden, interessante Aktie. MK Kliniken AG, eine Aktie geprägt durch viel Streit im Aktionariat und eine angebliche extreme Unterbewertung. Am Montag startet die Börse mit 13.264,93 Punkten. Und wir fragen uns, wie lange der Kurs der Qiagen einen solchen Lauf ...

