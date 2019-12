München (ots) - Die SPD hat eine neue Parteispitze. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen das linke Profil der Partei stärken. Zwischen den Koalitionspartnern droht Streit - unter anderem beim Klimapaket, beim Mindestlohn und der "schwarzen Null". Die CDU betont, den Koalitionsvertrag nicht nachverhandeln zu wollen. Wohin treibt die SPD die Große Koalition?Zu Gast bei Anne Will:Paul Ziemiak (CDU, Generalsekretär)Kevin Kühnert (SPD, stellvertretender Parteivorsitzender)Clemens Fuest (Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut fürWirtschaftsforschung an der Universität München e.V.)Jagoda Marinic (Schriftstellerin)Cerstin Gammelin (stellv. Leiterin des Parlamentsbüros der"Süddeutschen Zeitung") ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4461635