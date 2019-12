von Maren Lohrer, Euro am SonntagGeld macht glücklich - vor allem, wenn man es für andere ausgibt, behauptet der Schweizer Ökonom Bruno Frey. Jährlich spenden die Deutschen fünf Milliarden Euro an Organisationen, die versprechen, mit dem Geld Gutes zu tun. In der Vorweihnachtszeit zeigen sich die Bundesbürger traditionell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...