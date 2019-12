SINGAPUR, 4. Dezember (WNM/CNN) - Ein Professor an der Nanyang Technological University in Singapur hat eine biologisch abbaubare Lebensmittelverpackung erfunden. Diese besteht aus Zellulose, die aus Soja-Rückständen gewonnen wird, und ist eine Alternative zur Plastikfolie. Das berichtet CNN. Sojabohnen werden zerkleinert, um Saft herauszudrücken, aus dem wiederum Bohnengallerte und Sojamilch hergestellt werden, erklärt William Chen, Professor für Lebensmittelwissenschaft und -technologie. Was übrig ...

