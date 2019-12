die Aktie von Siemens befindet sich aktuell in einem Aufwärtstrend und steigt seit dem Verlaufstief vom 15. August bei 84,42 Euro steil an. Fast ohne Unterbrechung legten die Aktien bis zum jüngsten Verlaufshoch vom 2. Dezember bei 119,62 Euro zu. Seit dem Anstieg über den Widerstand bei 116 Euro vom 25. November bewegt sich die Aktie aber weitgehend zwischen 116 und 118 Euro seitwärts.

Der Titel könnte sich nach dem langen Anstieg in einer Toppbildung befinden und vor einem Rückgang stehen. Als Anlaufmarke könnte das Gap vom 7. November bei 109,20 Euro dienen (ovaler Kreis im Chart). Gaps werden in der Mehrzahl der Fälle wieder geschlossen. Es bietet sich eine Short-Position in der Aktie im Bereich von 116 Euro an.

Prognose für 2019 bestätigt

Das Kursziel ist je nach Risiko von 108 bis 109,20 Euro zu sehen. Siemens konnte die Zahlen für das Jahr 2018/19 Anfang Dezember bestätigen. So erzielte der Konzern einen Umsatz von 86,46 Mrd. Euro (Vorjahr: 83,04 Mrd. Euro), ein Ebitda von 10,58 Mrd. Euro (9,60), ein Ebit von 7,08 Mrd. Euro (6,18) und ein Nettoergebnis von 5,17 Mrd. Euro (5,80)

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 wurde vom Management bestätigt. Demnach erwartet das Unternehmen einen "moderaten Umsatzanstieg" und einen Gewinn je Aktie (unverwässert) von 6,30 bis 7 Euro. Die Aktie hat langfristig also weitere Anstiegschancen, dürfte aber kurzfristig vor einer normalen Korrektur stehen.

Strategie

Aufbauend auf diese Strategie, wurde mittels des innovativen Tools Match My Trade der Société Générale nach den Top 2 Produkten aus Optionsscheinen, Turbos und exotischen Optionsscheinen für den maximalen Gewinn gesucht. Folgende Produkte wurden für diesen Trade vorgeschlagen:

