* Sichere Investments seien schuld an Negativzinsen - nicht etwa die Politik der EZB* Schuldenorgie und Nullzins auch in den USA* Verheerend: 2,8 US-Dollar Schulden pro 1 US-Dollar Wachstum!* Wenn das Feuer mit Brandbeschleuniger "gelöscht" wird, müssen Sie sich schützen* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Schwächen beim Software-Lizenzmanagement

Liebe Leser,



mein Krisensicher Investieren-Mitstreiter und Freund Roland Leuschel hat mir heute den folgenden Beitrag zugesendet. Ich fand ihn so spannend, dass ich ihn Ihnen sofort zugänglich machen möchte:



"Der irische Ökonom Philip R. Lane ist seit Juni diesen Jahres Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB). Er ist, wie das Handelsblatt bemerkte, der neue starke Mann bei der EZB und hat massiven Einfluss auf die EZB-Politik, ganz einfach weil er die jeweiligen EZB-Präsidenten berät.



Kürzlich hat er auf der Tagung des NTMA (National Treasury Management Agency) in Dublin eine bemerkenswerte Rede gehalten. Darin hat er eine kuriose Antwort auf die Frage gegeben, warum die Realzinsen, also die Zinsen abzüglich der Inflationsrate, in Europa niedrig bzw. sogar negativ sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...