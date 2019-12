Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Tele Columbus -1,57% auf 3,258, davor 9 Tage im Plus (45,18% Zuwachs von 2,28 auf 3,31), bet-at-home.com -4,2% auf 52,5, davor 9 Tage im Plus (17,9% Zuwachs von 46,48 auf 54,8), General Electric +2,87% auf 11,1, davor 7 Tage im Minus (-6,82% Verlust von 11,58 auf 10,79), United Parcel Service +2,19% auf 117,53, davor 6 Tage im Minus (-5,11% Verlust von 121,2 auf 115,01), Immofinanz +0,21% auf 23,6, davor 6 Tage im Minus (-5,61% Verlust von 24,95 auf 23,55), Boeing +2,43% auf 354,09, davor 6 Tage im Minus (-7,45% Verlust von 373,51 auf 345,68), Procter & Gamble -0,35% auf 124,19, davor 5 Tage im Plus (2,35% Zuwachs von 121,76 auf 124,62), Wiener Privatbank 0% auf 7, davor 5 Tage ohne Veränderung , Leoni 0% auf 11,055, davor 5 Tage im Minus ...

